Forte calo del mercato americano

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo per l'ufficio

energia

finanziario

beni industriali

Wal-Mart

Boeing

Goldman Sachs

American Express

Raytheon Technologies

Check Point Software Technologies

Moderna

Vertex Pharmaceuticals

Regeneron Pharmaceuticals

American Airlines

Tripadvisor

Paychex

NetApp

(Teleborsa) - A New York, forte calo del(-1,51%), che ha toccato 25.890 punti; sulla stessa linea, perde terreno l', che si ferma a 3.145 punti, ritracciando dell'1,08%.In rosso il(-0,75%); come pure, in discesa l'(-0,96%).Si distingue nel paniere S&P 500 il settore. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-3,18%),(-2,07%) e(-1,94%).del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+6,8%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,78%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,87%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,70%.Affonda, con un ribasso del 3,62%.Tra i(+3,90%),(+3,28%),(+2,66%) e(+2,17%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -6,95%.Crolla, con una flessione del 5,18%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,94%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,86%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -3,4 Mln barili; preced. -7,2 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 1,38 Mln unità; preced. 19,29 Mln unità)16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso -1,2%; preced. 0,3%)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso -0,2%; preced. -0,8%)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,4%)16:30: Scorte petrolio, settimanale.