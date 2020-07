L'indice delle aziende sanitarie mostra qualche piccolo spunto rialzista (+0,69%), positiva la giornata per DiaSorin

comparto sanitario italiano

comparto sanitario dell'Area Euro

FTSE Italia Health Care

indice EURO STOXX Health Care

listino principale

DiaSorin

Amplifon

bassa capitalizzazione

Molmed

(Teleborsa) - Tentennante ilche si muove con un piccolo rialzo, mostrando qualche spunto in più rispetto all'andatura incolore delIlha aperto a 250.977,7, in vantaggio dello 0,69 rispetto ai valori precedenti, mentre l'resta inchiodato a 881.Nel, scambia in profit, che lievita dell'1,23%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,60%.Tra i titoli adel comparto sanitario, modesto recupero sui valori precedenti per, che passa di mano in progresso dello 0,84%.