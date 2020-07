Parigi: scambi al rialzo per Sodexo

Sodexo

(Teleborsa) - Balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,81%.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Lo scenario attuale dimostra un allentamento della trendline al test del supporto 61,83 Euro. In presenza di elementi positivi si propende per un'evoluzione della curva verso l'alto fino a testare il livello 63,57. Le implicazioni tecniche propendono per una continuazione della fase ribassista verso nuovi bottom visti a 60,67.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)