Prevalgono le vendite a Piazza Affari e tra le altre Borse europee

(Teleborsa) -L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,127. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.799,7 dollari l'oncia. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 40,59 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +169 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,20%.tentenna, con un modesto ribasso dello 0,51%, giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,44%, e vendite su, che registra un ribasso dello 0,90%.Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,44%; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 21.705 punti.Poco sotto la parità il(-0,42%); consolida i livelli della vigilia il(+0,2%).Risultato negativo a Milano per tutti i settori.In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,48%),(-1,18%) e(-0,87%).di Piazza Affari, denaro su, che registra un rialzo dell'1,01%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,90%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,52%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,76%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,98%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,91%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,70%.Al Top tra le azioni italiane a(+7,10%),(+2,58%),(+2,17%) e(+1,24%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,18%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,58%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,36%.Affonda, con un ribasso del 2,03%.