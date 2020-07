SACBO certificata nella prevenzione dal rischio COVID-19

(Teleborsa) -si è, uno dei maggiori provider di certificazione, la. La relativa certificazione, ottenuta attraverso rigorosi controlli, conclude un percorso iniziato nello scorso mese di marzo 2020 per garantire una ripartenza sicura delle attività aeroportuali dello scalo di Bergamo-Orio al Serio.Applicando un percorso metodologico che(Qualità), ISO 14001 (Ambiente), ISO 45001 (Salute e sicurezza sul lavoro),(Sicurezza delle informazioni), SACBO ha inserito nel proprio modello di attività gli elementi necessari per l’attuazione delle best practices e dei requisiti cogenti applicabili alla prevenzione del COVID-19.I requisiti citati prendono a riferimento le normative italiane ed europee e beneficiano dell’esperienza effettuata dal gruppo TUV su scala globale nei progetti di gestione del rischio pandemico, ma non solo.Il, oltre che delle varie direzioni aziendali,quali, ad esempio, il Comitato Utenti dello scalo. Questo contributo ha permesso di beneficiare di sensibilità estese, apportando un indirizzo tecnico nella predisposizione dei requisiti da verificare.Il completamento del processo di verifica verrà a breve sancito dall’emissione dell’attestazione di: un documento di estremo valore, che verrà formalmente consegnato a SACBO.Alla società di gestione aeroportuale sono pervenute le congratulazioni di TUV per l’impegno profuso nei confronti dei viaggiatori e operatori dello scalo di Bergamo-Orio al Serio.