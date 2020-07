Scambi sotto i livelli della vigilia per tutti i mercati europei

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

utility

vendite al dettaglio

tecnologia

beni per la casa

Snam

Interpump

Unipol

Hera

Banca Generali

CNH Industrial

Fiat Chrysler

Atlantia

IMA

Salini Impregilo

Autogrill

Guala Closures

Avio

Carel Industries

ASTM

Piaggio

(Teleborsa) -, in scia alle altre Borse di Eurolandia.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,128. Lieve aumento dell', che sale a 1.801,2 dollari l'oncia. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 40,59 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +169 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all'1,20%.tentenna, con un modesto ribasso dello 0,44%, giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,23%, e seduta negativa per, che mostra una perdita dello 0,91%.A Milano, si muove sotto la parità il, che scende a 19.926 punti, con uno scarto percentuale dello 0,43%; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 21.711 punti.Poco sotto la parità il(-0,38%); senza direzione il(+0,19%).Apprezzabile rialzo (+0,41%) a Milano per il compartoNella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,28%),(-1,19%) e(-1,12%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,16%),(+1,12%),(+1,05%) e(+0,73%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,27%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,87%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,79%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,67%.del FTSE MidCap,(+6,90%),(+2,52%),(+1,66%) e(+1,45%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,48%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,24%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,12%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,93%.