Si muove in territorio negativo il settore viaggi e intrattenimento a Milano (-0,86%), giornata in discesa per S.S. Lazio

comparto viaggi e intrattenimento

comparto viaggi e intrattenimento europeo

FTSE Italia Travel & Leisure

indice EURO STOXX Travel & Leisure

listino milanese

Juventus

S.S. Lazio

Grandi Viaggi

(Teleborsa) - Scambi negativi per il, in sintonia con la debolezza evidenziata dalIlha aperto a 27.991,7, in diminuzione di 243,1 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono negativo a 160, dopo aver avviato la seduta a 161.Tra le medie imprese quotate sul, ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione dell'1,78% sui valori precedenti.Tra ledi Piazza Affari, in forte ribasso, che mostra un disastroso -3,06%.Vendite a piene mani su i, che soffre un decremento del 3,02%.