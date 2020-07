Technogym

leader mondiale nel settore delle soluzioni fitness e wellness

(Teleborsa) - Dal 7 luglio, Talomon Capital ha in portafoglio unasudello 0,63%. Lo si apprende dalle comunicazioni della Consob relative alle posizioni nette corte.Sul listino milanese, intanto, giornata fiacca per il, che tratta in ribasso dello 0,62%.