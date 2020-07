Altra seduta in ribasso per il comparto immobiliare italiano (-1,34%)

comparto immobiliare italiano

indice EURO STOXX

indice delle società immobiliari in Italia

indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione

small-cap

Restart

CIA

Coima Res

(Teleborsa) - Scambi negativi per il, in sintonia con la debolezza evidenziata dall'L'ha chiuso a 8.517,61, in diminuzione di 115,39 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'termina gli scambi in tono negativo a 356,39, dopo aver avviato la seduta a 360,22.Tra ledi Milano, ribasso scomposto per, che archivia la sessione con una perdita secca del 3,15% sui valori precedenti.Aggressivo avvitamento per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,86% sui valori precedenti.Seduta in ribasso per, che porta a casa un decremento dell'1,27%.