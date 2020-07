Cassa Centrale, Allitude guarda al futuro: incorporate BSB e CESVE

(Teleborsa) - Con il 1° luglio 2020,(società di servizi del) completa la “Fase 2” della trasformazione industriale in programma, incorporando le ultime due società informatiche del Gruppo:(Trento, Cuneo, Padova, Bologna, Brescia e Bari) e 160 clienti: dati che - si legge nella nota ufficiale - "collocanotra i soggetti di spicco nel mercato dei Servizi per la banking industry".“Siamo moltodi questo risultato – affermaPresidente di Allitude –, che con determinazione abbiamo completato nel rispetto dei tempi e degli obiettivi prefissati. L’incorporazione di BSB e di CESVE rappresenta il secondo, importantissimo traguardo del nostro Piano Industriale, ottenuto grazie all’impegno e alla passione delle colleghe e dei colleghi che, anche in un momento così difficile, in cui il Covid-19 ha di fatto bloccato il nostro Paese, hanno reso possibile il completamento della nostra squadra. Oggi possiamo guardare al futuro con fiducia, affrontando le sfide che ci attendono e pronti per competere al massimo livello di categoria, con la professionalità e la determinazione che ci contraddistinguono”.Unche fa leva susottolineaAmministratore Delegato di Allitude e Chief Operation Officer del Gruppo Cassa Centrale.fa parte di un importante Gruppo Bancario Cooperativo e, quindi, sviluppa soluzioni solide ed evolute al servizio delle Banche del Gruppo, che possono essere proposte anche ad altre Banche Clienti, permettendo di fruire – a investimenti condivisi – delle soluzioni realizzate, pur conservando importanti presupposti diNel prossimola società unificherà e ottimizzerà lecontinuerà ad innovare i servizi mettendo in campo le migliori tecnologie e le soluzioni di business in linea con i trend digitali e le necessità dei consumatori, valorizzerà in maniera integrata, la nuovache consentirà la copertura end-to-end delle esigenze dei nostri clienti.- “In sintesi – conclude Margini – la nostra ambizione e la nostra vision permetteranno di attivare importanti sinergie industriali alle Banche, liberandole dall’onere operativo e gestionale del “back end” e dotandole, al contempo, della flessibilità, degli strumenti e dell’innovazione che consentano loro di perseguire e rimanere focalizzati sugli obiettivi di business e sulla relazione con la loro clientela. Per il raggiungimento di questi ambiziosi obiettivi nelabbiamo previsto- Il processo di incorporazione di tutte le società di ICT e Back Office del Gruppo Cassa Centrale in Allitude, è stato seguito dagliUn percorso - conclude la nota - "con l’obiettivo di semplificare la struttura di governance, sviluppare sinergie operative e creare poli specialistici, anche territoriali, a servizio dello sviluppo industriale del