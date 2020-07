Giornata da dimenticare per il mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Segno meno in chiusura per il listino USA, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dell'1,39%; sulla stessa linea, l'ha perso lo 0,81%, terminando la seduta a 3.170 punti.In moderato rialzo il(+0,41%); sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,60%.In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-3,86%),(-2,41%) e(-1,69%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,59%) e(+2,14%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -9,01%.In apnea, che arretra del 4,19%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,60%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,17%.Tra i(+4,36%),(+2,91%),(+2,59%) e(+2,38%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -23,01%.Affonda, con un ribasso del 5,09%.Crolla, con una flessione del 4,06%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,79%.