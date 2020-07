Giornata positiva per l'indice del settore costruzioni italiano (+1,62%)

settore costruzioni a Milano

(Teleborsa) - Balza ila sorpresa, mentre mostra un andamento piatto ilIlha aperto a quota 33.124,9 con un'impennata dell'1,62% rispetto alla chiusura precedente. Sui livelli di parità, invece, l'che si ferma a quota 407, dopo aver esordito a 408.Tra le azioni più importanti dell'indice costruzioni di Milano, scambia in profit, che lievita dell'1,82%.Tra i titoli adel comparto costruzioni, rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,71%.Buona performance per, che cresce dell'1,28%.