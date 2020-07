A Wall Street si scatenano gli acquisti

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

finanziario

energia

utilities

sanitario

informatica

JP Morgan

Goldman Sachs

DOW

Travelers Company

Microsoft

Visa

Netflix

Discovery

Discovery

American Airlines

Moderna

Regeneron Pharmaceuticals

Applied Materials

Equinix

(Teleborsa) - A Wall Street, ilcontinua la giornata con un aumento dello 0,80%, a 25.911 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per l', che si porta a 3.166 punti.Sulla parità il(0%); poco sopra la parità l'(+0,39%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+2,41%),(+2,07%) e(+1,93%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-0,56%) e(-0,46%).Tra i(+3,82%),(+3,75%),(+3,27%) e(+2,27%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,60%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra idel Nasdaq 100,(+6,24%),(+5,43%),(+5,28%) e(+5,17%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,13%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,81%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,70%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,65%.