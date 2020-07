ABI: Antonio Patuelli rieletto Presidente

(Teleborsa) - Oggi, con le forme telematiche di collegamento a distanza previste dalla legge, siche, nella sua prima parte straordinaria, ha completato leapprovando all'unanimità quanto proposto all'unanimità dal Comitato di Presidenza, dal Comitato esecutivo e dal Consiglio dell'ABI per rendere statutariamente nuovamente possibile la, nonché per la più ampia adozione dei sistemi di video-audio conferenza per le riunioni degli Organi dell'ABI.Quindi, in sede ordinaria, l'Assemblea dell'ABI hanel 2019 e gli atti connessi e conseguenti.L'Assemblea hache si è immediatamente riunito e, come proposto unanimemente dal Comitato Esecutivo uscente, haTutti i punti all'ordine del giorno dell'Assemblea dell'Abi sono stati approvati all'unanimità.