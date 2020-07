Brillano i mercati europei

S&P-500

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

tecnologia

bancario

servizi finanziari

STMicroelectronics

Interpump

Mediobanca

Unicredit

Recordati

Saipem

Inwit

Terna

doValue

Italmobiliare

BPER

Credem

IMA

Brunello Cucinelli

Salini Impregilo

Datalogic

(Teleborsa) -. Sul mercato USA, scambi al rialzo per l'L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,30%. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,22%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,41%), raggiunge 40,18 dollari per barile.Avanza di poco lo, che si porta a +170 punti base, evidenziando un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,22%.in luce, con un ampio progresso dell'1,15%, andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,76%, e ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,01%.Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con ilche avanza a 19.768 punti, bloccando così la scia ribassista sostenuta da tre cali consecutivi, che ha preso il via martedì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per il, che continua la giornata in aumento dell'1,25% rispetto alla chiusura precedente.In moderato rialzo il(+0,66%); sulla stessa linea, leggermente positivo il(+0,52%).In buona evidenza a Milano i comparti(+4,34%),(+1,97%) e(+1,93%).Tra lea grande capitalizzazione, in evidenza, che mostra un forte incremento del 5,06%.Svettache segna un importante progresso del 3,14%.Vola, con una marcata risalita del 2,77%.Brilla, con un forte incremento (+2,68%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,19%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,76%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,70%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,52%.Tra i(+8,14%),(+5,59%),(+5,03%) e(+3,59%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,35%.Affonda, con un ribasso del 2,10%.Crolla, con una flessione del 2,09%.scende dell'1,81%.Tra lepiù importanti:01:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,4%; preced. -0,4%)08:45: Produzione industriale, mensile (atteso 15,1%; preced. -20,6%)10:00: Produzione industriale, mensile (atteso 22,8%; preced. -20,5%)10:00: Produzione industriale, annuale (atteso -32,5%; preced. -43,4%)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso -0,2%; preced. -0,8%).