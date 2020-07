In flessione il comparto del commercio in Italia (-1,22%)

settore vendite al dettaglio a Piazza Affari

comparto vendite al dettaglio europeo

FTSE Italia Retail

indice EURO STOXX Retail

media capitalizzazione

MARR

small-cap

Netweek

Cellularline

Basicnet

(Teleborsa) - Giornata in scivolata per il, che si muove peggio dell'andamento sulla parità delIlha aperto a quota 80.425,5, in diminuzione dell'1,22% rispetto alla chiusura precedente. Sui livelli della vigilia invece l'che viaggia a quota 592.Tra i titoli adell'indice vendite al dettaglio, giornata incolore per, che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,96% rispetto alla seduta precedente.Tra ledi Milano, ribasso per, che presenta una flessione dell'1,67%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,19%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,86%.