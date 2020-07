L'indice delle aziende sanitarie in rialzo (+1,11%), corre Molmed

comparto sanitario italiano

comparto sanitario dell'Area Euro

FTSE Italia Health Care

Indice EURO STOXX Health Care

grande capitalizzazione

DiaSorin

Amplifon

Ftse SmallCap

Molmed

Pierrel

(Teleborsa) - Andamento positivo per il, nonostante l'intonazione cauta evidenziata dalIlha aperto a 246.519,9 con una performance positiva dell'1,11%. l'prosegue all'insegna della cautela scambiando a 868, dopo aver avviato la seduta a 867.Tra le azioni italiane adel comparto sanitario, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 2,74%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,77%.Tra le azioni del, ottima performance per, che scambia in rialzo dell'11,14%.In luce, con un ampio progresso dell'1,24%.