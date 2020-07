La Borsa di New York si infiamma sull'onda degli acquisti

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Finanziario

energia

telecomunicazioni

JP Morgan

Goldman Sachs

Travelers Company

DOW

Tesla Motors

Netflix

American Airlines

Discovery

Moderna

Regeneron Pharmaceuticals

Equinix

Autodesk

(Teleborsa) - A Wall Street, ilha terminato la giornata con un aumento dell'1,44%, a 26.075 punti; sulla stessa linea, in rialzo l', che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 3.185 punti.Positivo il(+0,76%); sulla stessa tendenza, in denaro l'(+1,09%).(+3,48%),(+3,25%) e(+1,96%) in buona luce sul listino S&P 500.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+5,47%),(+4,49%),(+3,46%) e(+3,35%).Tra i(+10,78%),(+8,07%),(+6,80%) e(+5,09%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,63%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,09%.scende dell'1,66%.Calo deciso per, che segna un -1,6%.