Coronavirus: risalgono i contagi, lieve aumento delle terapie intensive

(Teleborsa) - Sono, in aumento rispetto a ieri. Le vittime sono 9 di cui 8 in Lombardia. I casi totali arrivano a 243.061 e i morti a 34.954.Dei nuovi contagiati 77 sono in Lombardia, 71 in Emilia Romagna e si registrano 28 casi in Calabria, che corrispondono ai migranti sbarcati nel Reggino. Sono stati effettuati 38.259 tamponi, in calo rispetto a quelli di ieri, secondo quanto emerge dai dati del Ministero della Salute.Sono. Quattordici regioni non hanno pazienti in terapia intensiva. I ricoverati con sintomi sono 776 e quelli insono 12.335. Le persone positive al Covid sono13.179 ed i194.928.