Scontro su stato di emergenza. Martedì Governo in aula

(Teleborsa) - Laper contrastare il coronavirus, mentre il numero totale dei contagi cala ma si accendono nuovi focolai."Martedì ci sarà, in Parlamento, un voto su questo", sullo Stato di emergenza, ha detto il, rispondendo ai cronisti del Tg5 che le chiedevano appunto dell'intenzione del Governo di procedere alla proroga di sei mesi dello stato di emergenza per la diffusione del Covid 19. Il voto sulla proroga dello stato di emergenza "mi auguro che sia l'inizio di una democrazia compiuta, perché in Parlamento e al Senato siamo ormai gli invisibili della Costituzione" prosegue la Casellati.In base a quanto si apprende, il voto dovrebbe arrivare al termine della relazione del ministro della Salute, Roberto Speranza, sul nuovo dpcm, che dovrebbe contenere anche la proroga dello stato di emergenza.Il, ha detto Giuseppe Conte, ", anche se ora ci siamo meglio attrezzati e la risposta del sistema sanitario sarà più pronta in caso di cattive evenienze".