Atlantia, titolo sotto pressione in Borsa su timori revoca concessioni

Atlantia

gestore della più estesa rete autostradale europea

FTSE MIB

(Teleborsa) - Si muove al ribasso il titolo, passando di mano con un calo teorico del 13,70%, dopo varie difficoltà a fare prezzo.A pesare sulle azioni, l'ipotesi tra gli investitori, che sia sempre più concreta la possibilità di una revoca della concessione autostradale ad Aspi. Il premier,, parlando alla stampa non ha nascosto la volontà di chiedere la revoca ad Autostrade, ma nellamaggioranza non sembra ancora essere stato trovato un accordo in tal senso.Il presidente del Consiglio ha giudicato la proposta avanzata da Atlantia al governo, per evitare la revoca della concessione autostradale della sua controllata Autostrade per l’Italia, "ampiamente insoddisfacente" affermando che l'esecutivo non è disposto "a concedere altri benefici" ai Benetton.La tendenza ad una settimana delè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Lo scenario di breve periodo dievidenzia un declino dei corsi verso area 11,35 Euro con prima area di resistenza vista a 11,98. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 11,14.