Brillano i mercati europei

(Teleborsa) -. Sul mercato USA, si registrano scambi al rialzo per l'Leggera crescita dell', che sale a quota 1,137. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,42%. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 40,56 dollari per barile.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +167 punti base, mostrando un piccolo calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,24%.sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,32%, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,33%, e acquisti a piene mani su, che vanta un incremento dell'1,73%.A Piazza Affari, ilcontinua la giornata con un aumento dell'1,19%, a 20.003 punti; sulla stessa linea, performance positiva per il, che continua la giornata in aumento dell'1,14% rispetto alla chiusura precedente.Sale il(+0,74%); come pure, positivo il(+0,97%).Buona la performance a Milano dei comparti(+3,73%),(+3,53%) e(+2,05%).Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti(-1,11%),(-0,51%) e(-0,47%).Tra lea grande capitalizzazione, effervescente, con un progresso del 7,01%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 5,89%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 4,19%.Decolla, con un importante progresso del 3,12%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -15,19%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,63%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,26%),(+4,61%),(+3,97%) e(+3,06%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,79%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,68%.In caduta libera, che affonda del 2,33%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,77%.