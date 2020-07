In forte rialzo la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Giornata di forti guadagni per Wall Street, con ilin rialzo dell'1,83%; sulla stessa linea, performance positiva per l', che continua la giornata in aumento dell'1,26% rispetto alla chiusura della seduta precedente.Buona la prestazione del(+1,33%); sulla stessa linea, in rialzo l'(+1,35%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+2,22%),(+1,77%) e(+1,56%).Al top tra i(+5,34%),(+3,42%),(+3,12%) e(+2,98%).Tra i(+17,39%),(+11,57%),(+8,07%) e(+3,24%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,06%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,63%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,97%.Tentenna, che cede lo 0,89%.