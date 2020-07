UBI Banca, Unioncamere Lombardia e Innexta: protocollo collaborazione a supporto imprese

UBI

(Teleborsa) - Firmato oggi, lunedì 13 luglio, presso la sede della Camera di Commercio di Milano-Monza Brianza-Lodi, un protocollo d’intesa trache riunisce e rappresenta le 9 Camere di Commercio della Lombardia,uno dei principali Gruppi bancari del Paese, e- Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza, realtà inhouse di Unioncamere Lombardia che offre servizi alle imprese nell’ambito della finanza complementare e nel Fintech: obiettivo dell’accordo è sostenere ilnella delicata fase della ripartenza, alla luce del difficile contesto generato dall’emergenza Covid-19.Alla firma del Protocollo hanno partecipatoPresidente di Unioncamere LombardiaResponsabile Macro Area Territoriale Milano ed Emilia-Romagna di UBI Banca, e, Consigliere Delegato di Innexta.Le parti si sono impegnate a collaborare su iniziative di supporto alle imprese, con particolare riguardo a opportunità che favoriscano i processi di innovazione, digitalizzazione, sviluppo e crescita dimensionale, anche attraverso la messa a disposizione di specifici strumenti e- Al centro dell’attenzione soprattutto leper le quali Unioncamere, UBI Banca e Innexta lavoreranno, per quanto di rispettiva competenza, al fine di individuare e rendere disponibili iniziative che favoriscano“Le Camere di Commercio lombarde sono ben consapevoli delle difficoltà che le nostre imprese stanno affrontando. Abbiamo per questo immediatamente messo in campo risorse straordinarie per sosteneredel sistema produttivo lombardo, ma non è sufficiente. Occorre anche offrire nuovi strumenti e servizi che favoriscano processi di innovazione e digitalizzazione, finanziaria e non, vitali per la ripresa - ha dichiarato- Presidente di Unioncamere Lombardia. “Fareè sempre positivo, ma l’unione di intenti in un momento di grave criticità come quello che stiamo vivendo è ancora più importante e significativo. L’accordo siglato daottolinea l’importanza di dare vita ad una collaborazione strutturata ed operativa per le imprese”.“Lesvolgono un ruolo fondamentale comedel Paese e UBI Banca sente con forza ladi sostenerne i piani di investimento, soprattutto in un momento delicato per l’economia come quello che stiamo attraversando” ha dichiaratoResponsabile Macro Area Territoriale Milano ed Emilia-Romagna di. “L’accordo siglato oggi apre nuove possibilità di intervento a favore del tessuto imprenditoriale del territorio lombardo e conferma la validità di azioni congiunte che consentano di cogliere le opportunità legate alle evoluzioni del mercato, valorizzando le strategie imprenditoriali sensibili alle tematiche di sviluppo sostenibile”.- “Oggi più che mai c’è bisogno diper fronteggiare la difficile contingenza economica. Grazie a questo accordo sinergico le competenze di Innexta sui prodotti Fintech e Finanza Complementare corporate vengono integrate e potenziate, con un solo grande obiettivo: accompagnare le imprese lombarde garantendo loro un aiuto rapido, concreto ed efficace”, sottolineaPresidente di Innexta.Nell’ambito della collaborazione, previste attività diu temi quali la digitalizzazione, i sistemi di pagamento e di incasso, le coperture assicurative, la finanza agevolata, il leasing, il noleggio a lungo termine, il Fintech, la gestione del rischio finanziario di impresa e la finanza di impatto e ESG. È inoltre previsto l’accesso a finanziamenti, anche in base a plafond concordati o proposti da UBI, per sostenere investimenti relativi alle medesime aree di intervento, con impatto positivo sulla sostenibilità.La prima iniziativa in programma è un webinar che avrà luogo lunedìdal titolo