Alstom, inaugurata estensione metropolitana Route 2020 di Dubai

(Teleborsa) - L’estensione dellaè stata completata esi congratula con la(RTA).Questo iconico progetto, spiega in una nota il gruppo industriale francese, è stato inaugurato ufficialmente ilalla presenza di H.H. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vicepresidente e Primo Ministro degli Emirati Arabi Uniti e Ruler dell'Emirato di Dubai.Alla cerimonia hanno partecipato in videoconferenza anche, CEO e Presidente del consiglio di amministrazione di Alstom, e il top management del consorzioIl progetto della nuova linea, iniziato nel luglio 2016, è stato realizzato dal consorzio ExpoLink guidato da Alstom e composto daLa linea ha una lunghezza di 15 km, di cui 11,8 km in superficie e 3,2 km sotterranei, e uno scambio sulla Linea Rossa. Inoltre, si snoda su sette stazioni tra cui la stazione Jabel Ali e quella di punta della metropolitana, nell’area dell'Expo. Il progetto ha un valore complessivo di 2,6 miliardi di euro.All’interno del consorzio,si è occupata dell'integrazione dell'intero sistema metropolitano, a partire dalla fornitura deiprodotti nel sito di Alstom a Katowice, inclusi i sistemi di alimentazione, comunicazione e segnalamento, il controllo automatico dei biglietti, i lavori sui binari, le porte con schermo della piattaforma e la garanzia di tre anni su tutto il sistema.“Siamo orgogliosi di aver consegnato il progetto di metropolitana chiavi in mano più veloce al mondo. Il progettomostra l'impegno di Dubai a offrire ai cittadini e visitatori un sistema di rete metropolitana all'avanguardia. Continueremo ad impegnarci per fornire all'RTA il massimo supporto nel loro viaggio verso una mobilità più verde e più intelligente”, ha dichiarato, Senior Vice President di Alstom per Africa, Medio Oriente e Asia centrale.Alstom è da lungo tempo impegnata nello sviluppo deie delladi. È di Alstom la linea tranviaria di Dubai, il primo sistema tranviario completamente integrato in Medio Oriente e la prima linea al 100% senza catenaria, che è stata aperta a novembre 2014. E sempre ad Alstom è stata affidata la manutenzione del tram di Dubai per 13 anni.