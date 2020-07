Borse europee negative. Piazza Affari limita le perdite

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. Anche Piazza Affari è oggetto di vendite, anche se con perdite minori.Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,29%. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,40%. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 39,68 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +167 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all'1,24%.scivola, con un netto svantaggio dell'1,26%, contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,21%, e in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,49%.Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dello 0,83% sul; sulla stessa linea, perde terreno il, che retrocede a 21.606 punti, ritracciando dello 0,90%.Pesante il(-1,51%); come pure, in rosso il(-1,35%).In buona evidenza a Milano il comparto, con un +1,57% sul precedente.Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo i comparti(-3,85%),(-2,75%) e(-2,35%).di Milano, troviamo(+2,22%),(+2,20%),(+2,19%) e(+1,88%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,29%.Crolla, con una flessione del 3,01%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,83%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,75%.di Milano,(+3,52%),(+2,47%),(+1,29%) e(+1,05%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,00%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,12%.In caduta libera, che affonda del 3,93%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,81 punti percentuali.