Giornata difficile per l'equity europeo. Milano in rosso

(Teleborsa) -. Giornata "no" anche per il listino milanese, che tuttavia mostra cali meno consistenti.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,136. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,13%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde l'1,25% e continua a trattare a 39,6 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +167 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,23%.scivola, con un netto svantaggio dell'1,38%, piccola perdita per, che scambia con un -0,34%, e in caduta libera, che affonda dell'1,56%.Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dello 0,99% sul; sulla stessa linea, vendite diffuse sul, che continua la giornata a 21.580 punti.Variazioni negative per il(-1,2%); con analoga direzione, in ribasso il(-1,25%).Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+0,79%) e(+0,78%).Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-3,75%),(-2,29%) e(-2,22%).di Milano, troviamo(+1,85%),(+1,47%),(+1,40%) e(+1,40%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,14%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,7 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,64%.Sensibili perdite per, in calo del 2,54%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,22%),(+2,10%),(+1,72%) e(+1,21%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,25%.In apnea, che arretra del 3,58%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,19%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,16%.