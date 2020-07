Giornata difficile per l'equity europeo. Milano in rosso

S&P-500

Falck Renewables

(Teleborsa) -. Giornata "no" anche per il listino milanese, che tuttavia mostra cali meno consistenti. Nel frattempo, a Wall Street è poco sopra la parità l'L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,47%. Lieve aumento dell', che sale a 1.808,9 dollari l'oncia. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dello 0,72%.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,77% a quota +164 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,21%.spicca la prestazione negativa di, che scende dello 0,80%, senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, escende dello 0,96%.A Milano, si muove sotto la parità il, che scende a 19.880 punti, con uno scarto percentuale dello 0,62%; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 21.656 punti.Variazioni negative per il(-0,85%); sulla stessa tendenza, in ribasso il(-1,01%).In buona evidenza a Milano i comparti(+1,14%),(+0,90%) e(+0,72%).Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-3,80%),(-1,61%) e(-1,51%).di Piazza Affari, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,78%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,73%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,42%.In luce, con un ampio progresso dell'1,30%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,22%.Affonda, con un ribasso del 2,31%.Crolla, con una flessione del 2,20%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,10%.del FTSE MidCap,(+5,59%),(+2,25%),(+1,79%) e(+1,63%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,15%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,29%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,18%.In caduta libera, che affonda del 2,83%.