Si muove in territorio positivo il comparto media dell'Italia (+0,83%)

indice media italiano

indice del settore Media europeo

settore Entertainment & Media

indice EURO STOXX Media

mid-cap

Mediaset

Rai Way

small-cap

Sole 24 Ore

(Teleborsa) - Scambi positivi per l', decisamente in controtrend rispetto alla debolezza evidenziata dall'Ilha aperto a 8.125,9, in crescita dello 0,83%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono negativo a quota 190 dopo aver avviato la seduta a 190.Tra leitaliane, seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,76%.Buona performance per, che cresce dell'1,24%.Tra ledi Milano, scambia in profit il, che lievita dell'1,09%.