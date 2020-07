Brillante Piazza Affari che supera gli Eurolistini

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che sovraperforma rispetto alla buona giornata delle borse europee.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,141. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,02%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 40,44 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +165 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,21%.in luce, con un ampio progresso dello 0,86%, andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,81%, e ben comprata, che segna un forte rialzo dello 0,86%.Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dell'1,06% sul; sulla stessa linea, performance positiva per il, che continua la giornata in aumento dello 0,97% rispetto alla chiusura precedente.In moderato rialzo il(+0,43%); con analoga direzione, leggermente positivo il(+0,52%).Buona la performance a Milano dei comparti(+3,65%),(+1,38%) e(+1,27%).Tra lea grande capitalizzazione, decolla, con un importante progresso del 20,40%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 2,32%.Svettache segna un importante progresso del 2,13%.avanza dell'1,74%.Tra i(+1,94%),(+1,86%),(+1,81%) e(+1,44%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,22%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,94%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,87%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.