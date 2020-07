Coronavirus: tornano a salire i contagi, giù il numero di decessi

(Teleborsa) - Sono 162 idanelle ultime 24 ore in Italia, in aumento rispetto ai 114 di ieri. 48.449 ieffettuati oggi (ieri 41.867), mentre il rapporto positivi/tamponi è stato 0,33% (ieri 0,27%).Lesono invece 13, in calo dopo le 17 di ieri. I casi totali salgono a 243.506, i morti a 34.997. I dati sono stati pubblicati sul sito della Protezione civile.sono 198.016, in aumento di 575 rispetto a ieri. I malati - gli attualmente positivi - sono 12.493, in calo di 426 nelle ultime 24 ore.Laha fatto registrare 63 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, il 38,8% del totale odierno nazionale. I nuovi casi sono 21 in Veneto, 20 nel Lazio, 18 in Emilia Romagna.