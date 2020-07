Coronavirus: UBI Banca e Cooperfidi Italia sostengono gli Enti del Terzo Settore

UBI Banca

(Teleborsa) -, divisione strategica dirivolta al mondo del non profit laico e religioso,, ildi riferimento nazionale per il mondo della cooperazione e del Terzo Settore, un'L'attuale, inclusi gli Enti Ecclesiastici e Religiosi e gli Enti ad essi collegati, che spesso svolgono attività economica gestendo attività commerciali assimilabili a quelle in forma d'impresa (a titolo esemplificativo asili, scuole paritarie, servizi sanitari, attività socio-assistenziali, etc.) e che, alla data attuale, hanno potuto accedere unicamente alle forme di sostegno economico rappresentate dalla misura contenuta nel cd. "Decreto Liquidità" sino ad euro 30.000 con garanzia 100% del Fondo Centrale di Garanzia., comprese quelle che non esercitano attività di impresa o commerciale,, al pari delle Imprese,in assenza o riduzione di entrate correnti e spesso hanno la necessità di sostenere importanti investimenti di adeguamento infrastrutturale e organizzativo per rispettare le norme di sicurezza e distanziamento sociale necessarie nelle fasi successive al lockdown.In forza dell'accordo tra UBI e Cooperfidi Italia, a favore di tali realtàdiverse misure che avranno validità fino al 31 dicembre 2020:, finanziamenti fino a 50.000 euro (e comunque non superiori al 25% dei ricavi del richiedente) con durata 18 mesi (di cui 6 di preammortamento) garantiti all'80% da Cooperfidi Italia.(con possibilità di prevedere anche una quota di nuova liquidità aggiuntiva) o di sostegno degli investimenti a medio e lungo termine: finanziamenti fino a 500.000 euro (e fino al 100% delle spese dimostrabili in caso di nuovi investimenti) garantite da fideiussione all'80% di Cooperfidi Italia, per sostenere investimenti di adeguamento infrastrutturale e organizzativo dei servizi svolti, per il riequilibrio finanziario e per il rifinanziamento o consolidamento dei debiti in essere."Queste misure sono parte di "", unin cui, con l'obiettivo di sostenerne il momento di difficoltà presente e la ripresa nei prossimi mesi" ha dichiarato"Tra i destinatari di tali misurea cuida semprela propria divisione strategica, riconoscendo al Terzo Settore un ruolo determinante in termini di tenuta e coesione sociale, nonché di promotore dello sviluppo economico del Paese".Per: "Questo prodotto di garanzia che Cooperfidi Italia e UBI Comunità hanno deciso di adottare insieme, costituisce un importante strumento che può affiancare quella parte del terzo settore associativo che non usufruisce degli strumenti ordinari di garanzia.che rappresentano in questo momento i principali comparti produttivi a cui si rivolge il consorzio fidi".