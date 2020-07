Il comparto chimico italiano in rialzo (+0,88%)

indice del settore chimico

settore Chimico europeo

FTSE Italia Chemicals

indice EURO STOXX Chemicals

Aquafil

(Teleborsa) - Andamento positivo per l', che segue l'andamento tonico evidenziato dalIlha aperto a 14.033,8 per portarsi a quota 14.148,6, con un guadagno di 124,1 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'ha terminato gli scambi a 1.177, dopo aver avviato la seduta a 1.155.Tra ledi Piazza Affari, vigoroso rialzo per, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,16%.