Il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia effervescente (+4,34%), seduta effervescente per Atlantia

comparto beni industriali a Milano

indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica

FTSE Italia Industrial Goods & Services

FTSE MIB

Atlantia

Leonardo

Prysmian

listino milanese

Datalogic

ASTM

Danieli

Ftse SmallCap

Fiera Milano

Autostrade Meridionali

Prima Industrie

(Teleborsa) - Brillante l'andamento del. Un movimento che non sorprende dopo l'ottima partenza dell', che rimbalza di 16 punti rispetto alla chiusura della vigilia. Intanto ilè molto positivo e viaggia a quota 27.979, dopo un esordio a 27.010,7.Tra i titoli del, effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 19,31%.Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 3,35%.Effervescente, con un progresso del 2,22%.Tra le medie imprese quotate sul, protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,73%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 3,67%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 2,00%.Tra le azioni del, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,89%.Decolla, con un importante progresso del 4,31%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 3,23%.