Tutti positivi i Mercati del Vecchio Continente

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente.L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,26%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,15%. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,41%.Sulla parità lo, che rimane a quota +164 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,19%.avanza dello 0,96%, si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dello 0,74%, e denaro su, che registra un rialzo dell'1,14%.Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il, che mostra una plusvalenza dello 0,90%; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 21.833 punti.Guadagni frazionali per il(+0,36%); sulla stessa linea, positivo il(+0,97%).Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+4,75%),(+2,33%) e(+2,06%).Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-0,86%),(-0,54%) e(-0,51%).di Piazza Affari, svettache segna un importante progresso del 20,75%.Vola, con una marcata risalita del 3,45%.Brilla, con un forte incremento (+3,38%).Ottima performance per, che registra un progresso del 3,33%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,02%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,7%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,65%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,61%.del FTSE MidCap,(+4,57%),(+4,12%),(+3,11%) e(+2,30%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,24%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,67%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,63%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,31%.