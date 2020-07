Cala il numero di navi perse nel 2019, l'area più pericolosa del mondo è l'Indocina

(Teleborsa) - Nel 2019 in tutto il mondo cala (41, -20%) il numero di– naufragi, incendi, maltempo, attacchi di pirateria e uscita dalle flotte – ma cresce il numero deglidi navigazione (2.815, +5%).Sono alcuni dei numeri contenuti del, uno studio sulla sicurezza e sugli incidenti nel settore marittimo di(Agcs).Il rapporto indaga anche i maggiori rischi per il settore nel futuro. Gli effetti delvengono classificati al primo posto dagli autori dello studio che ritengono che potrebbero avere un forte impatto sulla sicurezza e la gestione del, a causa soprattutto dell'impossibilità dei cambi di equipaggio e l'interruzione di servizi e manutenzione.A preoccupare anche le crescentie il rischio degli attacchi cyber alle flotte: "si segnala un aumento del +400% dei tentativi dinel settore marittimo dopo l'epidemia del coronavirus", sottolinea lo studioSecondo il rapporto le aree più pericoloso in cui navigare sono quelle in– a sud delle coste meridionali del Paese, nell'Indocina, registrato il maggior numeri di perdite, 12 – mentre la causa più frequente delle perdite totali di navi – tre casi su quattro (31) –è il(affondamento/sommersione), seguito dal, uno su cinque.Infine, una curiosità: leche hanno subito piùnell'ultimo anno sono state due traghetti delle isole greche e un cargo in Nord America, tutte coinvolte in sei diversi sinistri.