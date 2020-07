Hong Kong, l'Australia non segue la linea americana

(Teleborsa) - Sidney non si unisce alle misure intraprese da Washington per mettere fine allodie all'accordo di libero commercio con l'ex colonia britannicaCome ha ricordato il Ministro del Commercio australiano,, l'accordo di libero commercio Australia-Hong Kong firmato lo scorso anno "offre certezza e trasparenza per le imprese australiane" che commerciano e investono a Hong Kong".Il Ministro ha però aggiunto che continueranno "a monitorare gli sviluppi a Hong Kong al fine di agire d'accordo con ie glidell'Australia".Intanto, i partiti di opposizione, laburisti e verdi, hanno sostenuto la necessità didel Senato sull'accordo commerciale, preoccupati che la posizione di Canberra costituisca un'approvazione implicita delle nuove norme diimposte in Hong Kong che restringono l'indipendenza della città-Stato dalla Cina.