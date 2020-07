Mercati deboli. Milano schiva le vendite

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Piazza Affari

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

telecomunicazioni

materie prime

sanitario

tecnologia

automotive

beni industriali

Telecom Italia

Amplifon

Saipem

Tenaris

Atlantia

Exor

Pirelli

Leonardo

Banca Ifis

Aeroporto di Bologna

Banca Popolare di Sondrio

Banca MPS

Tinexta

Salini Impregilo

ASTM

SOL

(Teleborsa) -, mentre Piazza Affari resiste al vento delle vendite.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,141. L'è sostanzialmente stabile su 1.805,6 dollari l'oncia. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 40,84 dollari per barile, con un calo dello 0,87%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +165 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,20%.pensosa, con un calo frazionale dello 0,55%, tentenna, con un modesto ribasso dello 0,38%, e giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,69%.Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 20.278 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 22.074 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Sulla parità il(-0,06%); come pure, senza direzione il(-0,05%).Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+1,94%),(+1,29%) e(+1,17%).Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,14%),(-1,00%) e(-0,87%).Tra lea grande capitalizzazione, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 3,22%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 2,47%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,68%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,36%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,62%.scende dell'1,88%.Calo deciso per, che segna un -1,78%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,65%.Al Top tra le azioni italiane a(+6,80%),(+3,59%),(+3,19%) e(+2,49%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,97%.In caduta libera, che affonda del 2,48%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,87%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,83%.