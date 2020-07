Moderate perdite a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Si muove in frazionale ribasso Wall Street, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,23%; sulla stessa linea, l'ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 3.212 punti.In discesa il(-0,9%); sulla stessa tendenza, sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,60%.Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+0,78%) e(+0,60%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-0,99%),(-0,92%) e(-0,56%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,22%),(+1,34%),(+0,87%) e(+0,60%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,71%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,98%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,54%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,41%.Al top tra i, si posizionano(+4,59%),(+3,17%),(+2,80%) e(+1,58%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,06%.Seduta drammatica per, che crolla del 3,49%.Sensibili perdite per, in calo del 2,72%.In apnea, che arretra del 2,35%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: PhillyFed (atteso 20 punti; preced. 27,5 punti)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. -5,6%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 1,25 Mln unità; preced. 1,31 Mln unità)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso 5%; preced. 18,2%)16:00: Vendite industria, mensile (preced. -14,4%).