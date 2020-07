Seduta all'insegna del toro a New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street termina la sessione in rialzo, con ilche avanza a 26.870 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da quattro guadagni consecutivi, innescata venerdì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per l', che termina la giornata in aumento dello 0,91% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente.Senza direzione il(+0,11%); poco sopra la parità l'(+0,44%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+2,55%),(+1,96%) e(+1,91%). Il settore, con il suo -0,44%, si attesta come peggiore del mercato.Al top tra i(+4,42%),(+4,07%),(+2,63%) e(+2,14%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,51%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,69%.Tra idel Nasdaq 100,(+16,16%),(+9,38%),(+9,12%) e(+7,93%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,44%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,43%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,85%.scende dell'1,44%.