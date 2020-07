Si muove in territorio negativo l'indice delle società High Tech italiane (-0,84%), movimento in ribasso per Exprivia

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

grande capitalizzazione

STMicroelectronics

bassa capitalizzazione

Exprivia

It Way

Esprinet

(Teleborsa) - Scambi negativi per il, in sintonia con la debolezza evidenziata dall'Ilha aperto a 94.617,7, in diminuzione di 793,9 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono negativo a 681, dopo aver avviato la seduta a 689.Tra le azioni italiane adell'indice tecnologia, giornata fiacca per, che tratta in ribasso dello 0,90%.Tra i titoli adel comparto tecnologia, composto ribasso per, in flessione dell'1,36% sui valori precedenti.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,97%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,84%.