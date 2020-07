Tim, a Gubitosi pieni poteri per acquisizione Oi in Brasile

TIM

(Teleborsa) - Il Consiglio di amministrazione disi è riunito oggi sotto la presidenza di Salvatore Rossi per un aggiornamento sulla potenziale acquisizione dellediin Brasile, già oggetto di comunicazione in occasione del Capital Market Day, lo scorso 11 marzo.A tal proposito, il Consiglio di amministrazione, dopo aver riconosciuto e apprezzato il lavoro svolto da TIM Participacoes S/A in questi mesi, ha conferito all’Amministratore Delegato di TIM,, pieni poteri per esaminare e approvare le condizioni definitiveche dovranno essere presentate dalla controllata brasiliana del Gruppo, in linea con la normativa locale di corporate governance.