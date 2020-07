Wall Street in frazionale ribasso

Dow Jones

(Teleborsa) - Prevale la cautela a Wall Street, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,52%, arrestando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata venerdì scorso; sulla stessa linea, in lieve calo l', che continua la giornata sotto la parità a 3.210 punti.Variazioni negative per il(-0,9%); con analoga direzione, in lieve ribasso l'(-0,59%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,35%) e(-0,71%).Tra i(+1,60%),(+1,23%),(+1,14%) e(+1,04%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,81%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,99%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,80%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,66%.(+6,36%),(+3,13%),(+2,11%) e(+2,01%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,21%.Seduta drammatica per, che crolla del 5,70%.Sensibili perdite per, in calo del 2,59%.In apnea, che arretra del 2,51%.