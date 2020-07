Catalfo, ripresa post Covid: priorità a salute e sicurezza sul posto di lavoro

(Teleborsa) - Ladella ripresa dell'Europa dopo l'emergenza. È stato questo il tema della videoconferenza dei Ministri del Lavoro dell'Unione europea a cui ha preso parte anche la Ministra italiana: "ho voluto soffermarmi, in particolare, su un obiettivo che ritengo centrale in questa fase delicata per il nostro Paese e per l'Europa intera: la necessità di assicurare condizioni disul posto di lavoro"."In tal senso, serve valorizzare innanzitutto l'esperienza deiche abbiamo sottoscritto con le parti sociali per condizioni di lavoro sicure e salubri in comparti quali l'industria, il commercio, i trasporti e l'intrattenimento – ha spiegato la Ministra in un post sulla sua pagina Facebook – Importanti sono state le misure a favore del, che hanno permesso a quasi 2 milioni di lavoratori del settore privato e all'80% dei lavoratori pubblici di ridurre i rischi da contagio lavorando da casa"."Diritto allae alla disconnessione (gia' garantito in Italia ai ciclo-fattorini), l'adeguatezza dei carichi di lavoro, sono tutti fattori che devono essere presi seriamente in considerazione per far sì che ildiventi una risorsa e non un fattore penalizzante per i lavoratori, soprattutto per le", ha sottolineato Catalfo."ilcon legià istituito prima della pandemia e che ho riconvocato per lunedì prossimo sta portando avanti un confronto costruttivo, in vista del necessario adeguamento delle norme nazionali. L'Unione Europea – ha concluso la Ministra del Lavoro - è chiamata a dare il suo prezioso contributo, con l'adozione di nuovi e rafforzativalidi per tutti gli Stati membri ed il sostegno ai programmi nazionali".