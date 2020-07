Giornata cauta per Milano, in perfetta sintonia con l'andamento piatto dei Listini europei

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in linea con i principali mercati di Eurolandia.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,142. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.805,8 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,69%.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +165 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,18%.si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,29%, bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,49%, e tentenna, con un modesto ribasso dello 0,23%.A Milano, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 20.382 punti; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 22.194 punti, sui livelli della vigilia.In lieve ribasso il(-0,37%); senza direzione il(+0,03%).Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+3,11%),(+1,49%) e(+0,42%).Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo i comparti(-1,22%),(-1,10%) e(-1,09%).Tra lea grande capitalizzazione, vola, con una marcata risalita del 3,56%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,73%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,46%.Buona performance per, che cresce dell'1,23%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,05%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,65%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,54%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,27%.del FTSE MidCap,(+3,86%),(+2,49%),(+2,15%) e(+1,61%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,59%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,11%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,82%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,83%.