Gualtieri: "Su Recovery fund decisivo chiudere presto"

(Teleborsa) - Ilpotrebbe essere la chiave di volta della politica europea post crisi da pandemia Covid-19 ma èla partita, al massimo entro il mese di luglio.A dirlo è il ministro dell'Economia,, in una lunga intervista al Corriere della Sera, in apertura della due giorni di Bruxelles sulIl ministro si è dettodelle trattative perché, ha ribadito, è "decisivo chiudere il negoziato al più presto, se possibile già in questo Consiglio europeo" perché "i dati economici, come ha ricordato Christine Lagarde , ci dicono che una rapida implementazione delè essenziale" per "una ripresa solida, sostenibile, orientata al futuro e capace di salvaguardare il mercato unico".La strada è però ancora in salita, considerando i veti dei cosiddetti Paesi Frugali sul totale delle risorse e la loro ripartizione, ma l'Italia, assicura Gualtieri, si batterà "con forza per non modificare questi elementi".Il ministro ha poi confermato che ile che l'Italia "è tra i Paesi che sono partiti prima", indicando il decreto Semplificazioni, ora legge dello Stato, come "parte integrante del nostro progetto di rilancio".Sul, ma la strada per la ripresa è ancora lunga e in autunno potrebbero scoppiare le tensioni sociali accumulate nei mesi di lockdown, come già ha dichiarato la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese.

Secondo il ministro, è peròe " dati economici più recenti sono incoraggianti". Tuttavia, continua Gualtieri, "e per questo col prossimo scostamento , che sarà di circa 20 miliardi, proseguiremo nell'azione di sostegno e di stimolo all'economia per attutire l'impatto sociale della crisi".Infine, col recente accordo chiuso con Asp i, ". Un regime concessorio più moderno, efficiente ed equo e un'ambiziosa operazione di politica industriale", ha precisato Gualtieri, aggiungendo che il debito "non si sposta da nessuna parte, resta dov’è, in Aspi, che conserverà una redditività adeguata a ripagarlo,".