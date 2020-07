Si muove in territorio positivo l'indice delle società High Tech italiane (+2,45%)

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

grande capitalizzazione

Stmicroelectronics

bassa capitalizzazione

Fullsix

Eurotech

Eems

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per il, che sorpassa l'in lieve salita, con un guadagno di 5 punti, dopo la chiusura di ieri a quota 681.Intanto ilguadagna il 2,45%, dopo un inizio di giornata a 95.604,9.Tra le azioni italiane adell'indice tecnologia, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,66%.Tra i titoli adel comparto tecnologia, prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 5,57% sui valori precedenti.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,98%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,60%.