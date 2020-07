Stabile la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - A Wall Street, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 26.684 punti; sulla stessa linea, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 3.220 punti.Sui livelli della vigilia il(-0,05%); con analoga direzione, consolida i livelli della vigilia l'(-0,1%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,68%),(+1,26%) e(+0,60%). Nel listino, i settori(-1,28%),(-0,87%) e(-0,86%) sono tra i più venduti.del Dow Jones,(+2,01%),(+1,66%),(+1,29%) e(+1,07%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,36%.Calo deciso per, che segna un -1,23%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,22%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,14%.(+13,35%),(+6,00%),(+3,23%) e(+2,78%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,06%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,06 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,84%.Sensibili perdite per, in calo del 2,63%.