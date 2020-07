Timido aumento in Piazza Affari

S&P-500

(Teleborsa) -, mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità. Cauta la borsa di Wall Street, dove l'segna un 0%.L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,44%. Segno più per l', che mostra un aumento dello 0,76%. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 40,45 dollari per barile, con un calo dello 0,74%.Sulla parità lo, che rimane a quota +164 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,17%.si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,35%, bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,63%, e contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,31%.Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che avanza a 20.419 punti, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata mercoledì scorso; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 22.238 punti.Sulla parità il(-0,15%); in frazionale progresso il(+0,43%).In luce sul listino milanese i comparti(+2,14%),(+1,89%) e(+0,64%).In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,28%),(-1,25%) e(-1,04%).di Milano, troviamo(+2,39%),(+2,11%),(+1,83%) e(+1,80%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,24%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,94%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,90%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,20%.del FTSE MidCap,(+3,69%),(+3,06%),(+2,27%) e(+2,04%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,98%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,06%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,03%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,28%.