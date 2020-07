Wall Street in stand-by

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

utilities

materiali

telecomunicazioni

Pfizer

Cisco Systems

Walgreens Boots Alliance

Boeing

Travelers Company

Microsoft

Moderna

Mylan

Henry Schein

Charter Communications

Netflix

Marriott International

Tripadvisor

Cerner

(Teleborsa) - Nessuna variazione significativa per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 26.771 punti; sulla stessa linea, incolore l', che continua la seduta a 3.220 punti, sui livelli della vigilia.Pressoché invariato il(-0,2%); sulla stessa tendenza, sui livelli della vigilia l'(+0,01%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,06%),(+0,87%) e(+0,72%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,81%.Al top tra i(+1,47%),(+0,96%),(+0,85%) e(+0,81%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,63%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,51%.Al top tra i, si posizionano(+2,00%),(+1,93%),(+1,71%) e(+1,64%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,62%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,19%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,09%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,04%.